بالأسماء| تعرف على التشكيلة الجديدة للمحكمة الاتحادية العليا

2021/03/29 | 20:43 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعلان عن اكتمال التشكيلة (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اكتمال تشكيل المحكمة الاتحادية العليا.

وقال إعلام القضاء في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "السادة القضاة المنصوص على مناصبهم في قانون تعديل الأمر رقم (30) لسنة 2005 (قانون المحكمة الاتحادية العليا) كلا من رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي أعلنوا عن اكتمال تشكيل المحكمة الاتحادية العليا ورفع الأسماء إلى رئيس الجمهورية لأصدار المرسوم الجمهوري بتعينهم وفق التشكيل الآتي:-

٠1 القاضي جاسم محمد عبود _رئيس هيئة الإشراف القضائي بمنصب رئيس المحكمة

٠2 القاضي سمير عباس _رئيس محكمة جنايات الأنبار بمنصب نائب رئيس المحكمة

٠3 القاضي غالب عامر - رئيس محكمة استئناف واسط بمنصب عضو أصيل في المحكمة.

٠4 القاضي حيدر جابر - رئيس محكمة استئناف النجف بمنصب عضو أصيل في المحكمة.

٠5 القاضي الدكتور حيدر علي نوري - المشرف القضائي بمنصب عضو أصيل في المحكمة.

٠6 القاضي خلف أحمد رجب - رئيس الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف صلاح الدين بمنصب عضو أصيل في المحكمة.

٠7 القاضي أيوب عباس آل ورقة - عضو منتدب في محكمة التمييز بمنصب عضو أصيل في المحكمة.

٠8 القاضي الدكتور عبد الرحمن سليمان - رئيس محكمة جنايات دهوك بمنصب عضو أصيل في المحكمة.

٠9 القاضي جاسم جزاء - رئيس محكمة استئناف السليمانية بمنصب عضو أصيل في المحكمة.

10 ٠ القاضي عادل عبد الرزاق - رئيس محكمة استئناف البصرة بمنصب عضو احتياط في المحكمة.

11 ٠ القاضي خالد طه رئيس محكمة استئناف الكرخ بمنصب عضو احتياط في المحكمة.

٠12 القاضي منذر إبراهيم - عضو منتدب في محكمة التمييز بمنصب عضو احتياط في المحكمة.

٠13 القاضي طاهر سليمان - رئيس محكمة أحداث دهوك بمنصب عضو احتياط في المحكمة".

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