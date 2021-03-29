العمل: نخطط لتوسعة المشمولين ورفع سقف الإعانة

2021/03/29 | 20:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- سجاد الموسويأعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، اليوم الإثنين، التخطيط لتوسعة عدد المشمولين مع زيادة سقف الإعانة لشبكة الحماية الاجتماعية.وقالت مدير عام الصندوق الحماية الاجتماعية في الوزارة جاكلين صليو، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إننا "نخطط لتوسعة عدد المشمولين مع زيادة سقف الإعانة، ومسؤولية الدولة توفير المبالغ المخصصة، لكننا أمام تحديات لأن المبالغ المالية محدودة ولا يمكن المطالبة بزيادتها الا بعد إقرار الموازنة".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، شمول 5692 أسرة جديدة بالحماية الاجتماعية.

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