عضو بالفيدرالي: لا نبقي معدلات الفائدة منخفضة لتمويل الديون الحكومية

2021/03/29 | 20:43 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن البنك المركزي لن يغيّر سياسته النقدية التيسيرية لمساعدة الحكومة الفيدرالية في تمويل العجز المتزايد.

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