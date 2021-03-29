فرانكنشتاين - سعود سالم

2021/03/29 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم أركيولوجيا العدم٣-;-٢-;- - فرانكنشتاينفي بداية القرن التاسع عشر وتحديداً في العام ١-;-٨-;-١-;-٨-;- دقّت ماري شيللي Mary Shelley ناقوس الخطر محذرة من خطورة الطريق التي بدأت تسير فيها البشرية ومعبرة عن مشاكل الإنسان الحداثي في روايتها الكبيرة فرانكشتاين Frankenstein.



ففي يونيو 1816 تواجد مجموعة من الشباب الرومانسيين في سويسرا، من ضمنهم ماري ولستونكرافت جودوين Mary Woll ......





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