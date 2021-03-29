إعلان المبادئ: كيف يتحول الي واقع؟ - تاج السر عثمان

2021/03/29 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان 1 في خطوة ايجابية الي الأمام ، تم الإتفاق والتوقيع علي إعلان المبادئ بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بقيادة الحلو في جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان في : 28 مارس 2021.



أهم ما في إعلان المبادئ أنه خطوة لمعالجة جذرية لأزمة الهويّة السودانية والاستعلاء الديني والعنصري الذي أدي لفصل جنوب السودان ،وركز علي حل قضايا الصراع والخلاف والسلام المستدام ، وأن تصبح نصوصه جز ......





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