عضو بفريق تعزيز الصحة يحذر من “عاصفة” وبائية محتملة ويدعو العراقيين لتحصين أنفسهم باللقاح

2021/03/29 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

دعا عضو فريق تعزيز الصحة بوزارة الصحة، د.



علي صباح، المواطنين إلى الاقبال على أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فيما حذر من "عاصفة" وبائية يجب التحصن منها بإتباع الإجراءات الوقائية وأخذ اللقاحات.

وقال علي صباح، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "مخاوف المواطنين من الإقبال على أخذ اللقاح ضد فيروس كورونا ستتبدد بمرور الوقت، وهي مخاوف طبيعية وموجودة في أغلب المجتمعات وتتفاوت بين دولة وأخرى حسب الظروف العامة".

وأضاف صباح، أن "اللقاحات آمنة وفعالة وجرى اخضاعها للعديد من التجارب قبل ان تنتجها الشركات بكميات كبيرة، فضلا عن أخذها تصاريح الاستخدام".

وأشار إلى أن "اللقاح ضد كورونا يمنع حدوث الوفيات بنسبة 100%".

وأكمل عضو فريق تعزيز الصحة، أن "اهداف مرفق كوفاكس الذي يورد النسبة الأكبر من اللقاحات للعراق تؤكد على وجوب أن تصل اللقاحات للدول الاعضاء بنسبة 20% من عدد سكانها بحلول نهاية عام 2021"، لافتاً إلى أن "وصول اللقاحات إلى العراق في مواعيدها سيساهم بشكل فعال في تحقيق المناعة المجتمعية".

وبخصوص الوضع الوبائي، أكد أن "الموقف الوبائي في العراق خطير حتى الآن"، مشيرا الى ان "الفترة المقبلة ستشهد زيادة بعدد الإصابات خاصة مع قراءات علمية تتحدث عن أنواع جديدة محتملة من السلالات الوبائية، أو ماتعرف بالعاصفة، التي يجب التحصن منها بأخذ اللقاحات واتباع الاجراءات الوقائية".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، الموقف الوبائي وجدول اللقاحات لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية فيما أشارت فيها إلى ارتفاع نسبة المتطعمين باللقاح لنحو 30 ألفاً.

وقالت الوزارة في بيان أنه "تم تسجيل 5837 إصابة جديدة بالفيروس، فيما تماثل 4500 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 37 مصاباً خلال المدة المذكورة".

وضمنت الوزارة الموقف الوبائي بجدول للقاحات، حيث أشارت الى أن "العدد التراكمي للملقحين ارتفع إلى 29402، بعد تلقيح 10470 مواطنا يوم أمس".

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