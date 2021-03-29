الكشف عن ملابسات جريمة قتل غامضة شرق بغداد

2021/03/29 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

كشفت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الإثنين، تفاصيل جريمة قتل غامضة شرق العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن مفارز المكافحة "تمكنت من الكشف عن حادث قتل غامض حصل في إحدى الدور ضمن مشروع هياكل العمارات السكنية شرق بغداد".

وأضاف البيان، أن القوات الأمنية وبعد وقوع الجريمة، شكلت "فريق عمل وتم الانتقال إلى محل الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات وخلال مدة وجيزة تم الوصول الى الجناة والقبض عليهم".

وتابع، انه "بعد التعمق بالتحقيق مع المتهمين ومواجهتهم بالأدلة، اعترفوا صراحةً بارتكابهم حادث القتل للمجنى عليه بدافع الاستمرار بسرقة المشروع بعد الخلاص من المجنى عليه، وكذلك التخلص من مقاطع الفديو المصورة لديه لأعمال سرقاتهم والذي كان يهددهم بها لمنعهم من السرقات".

وبحسب بيان مديرية مكافحة إجرام بغداد، جرى "تصديق اقوال المتهمين بالاعتراف قضائياً، وقرر قاضي التحقيق المختص توقيفهم وفق المادة 406 ق.ع لينالوا جزاءهم العادل".

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