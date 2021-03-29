الصحة العراقية تعلن الموقف الوبائي لكورونا وعدد الملقحين

2021/03/29 | 20:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي لكورونا، وعدد المتطعمين باللقاح لهذا اليوم....

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