2021/03/29 | 21:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعتقلت قوة امنية من مديرية شرطة ميسان، الاثنين، مطلوبين (إثنين) بتهمة تتعلق بالمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.وقالت المديرية في بيان، إن قوة من قسم شرطة حطين بمشاركة مفارز شرطة النجدة بالإضافة الى مفارز فوج طوارئ ميسان الأول ، تمكنت من القبض على متهمان وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب، لقيامهم باطلاق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال متهمان بإطلاق النار على منزل مدير تقاعد ميسان) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال متهمان بإطلاق النار على منزل مدير تقاعد ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).