دهوك.. ارتفاع نسبة الاصابات بفايروس كورونا

2021/03/29 | 21:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لصحة محافظة دهوك عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في المحافظة وعدد الاصابات الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت مديرية صحة دهوك خلال بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة الجديدة في محافظة دهوك خلال الـ24 ساعة الماضية وصل الى 361 حالة اصابة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء كان 187 حالة شفاء، فيما سجلت المحافظة حالتي وفاة بفايروس كورونا.

هذا وكانت وزارة الصحة في اقليم كوردستان قد اعلنت في وقت سابق، عن تسجيل 839 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، لافتة الى تسجيل 10 حالات وفاة و352 حالة شفاء في اقليم كوردستان.

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