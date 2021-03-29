فرنسا تؤكد حرصها على تطوير العلاقات مع العراق

2021/03/29 | 21:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستقبل رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، السفير الفرنسي لدى العراق برنو أوبيرت.

وجرى خلال اللقاء بحث مجمل العلاقات العراقية الفرنسية وسبل تطويرها، كما نقل السفير الفرنسي تحيات الحكومة الفرنسية وتقديرها للعراق وحرصها على تعزيز التعاون الثنائي في كل المجالات.

كما جرى بحث أطر عمل الشركات الفرنسية في العراق وأهمية تعزيز هذا التعاون في مجال الاستثمار بما يعود بالمنفعة على البلدين الصديقين.

وشهد اللقاء كذلك استعراض الأوضاع الإقليمية وتبادل وجهات النظر بين الجانبين، والتأكيد على الرؤية المشتركة لحل قضايا المنطقة وأزماتها وأهمية تغليب لغة الحوار لإيجاد حلول وتنمية مستدامة، وعلى الدور المحوري الذي من الممكن أن يلعبه العراق في التهدئة والاستقرار في المنطقة.

PUKmedia عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء

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