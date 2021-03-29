هل يخطط بايدن للقاء زعيم كوريا الشمالية كما فعلها ترامب؟

2021/03/29 | 21:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد البيت الابيض، الاثنين، ان سياسة بايدن تجاه كوريا الشمالية ستكون مختلفة عن تلك التي انتهجها ترامب .

قناة "ناس" على تلكرام..



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وردت السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جين بساكي، على سؤال يتعلق بما إذا كان نهج بايدن الدبلوماسي تجاه كوريا الشمالية سيتضمن الجلوس مع الرئيس كيم جونغ أون كما فعل الرئيس السابق دونالد ترامب،: "أعتقد أن مقاربته ستكون مختلفة تماما، وهذه ليست نيته".

وأضافت أن "بايدن لا ينوي مقابلة كيم جونغ أونإدارة بايدن: بسبب التحركات الأخيرة لكوريا الشمالية أنشطة عسكرية طبيعية ومنفتحون على الحوار"

من جهته، أكد مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي أن "إدارة بايدن لا تعتقد أن الباب مغلق على الحوار مع بيونغ يانغ على خلفية أنشطتها العسكرية الأخيرة".

وقال: "لا نريد وضعا يعتبر فيه أننا لسنا منفتحين أمام المفاوضات مع كوريا الشمالية".

"رويترز"

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