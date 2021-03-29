محدث.. الذهب يفقد 20 دولاراً ويسجل أدنى تسوية بـ3 أسابيع

2021/03/29 | 21:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار الذهب عالمياً بأكثر من 20 دولاراً عند تسوية تداولات اليوم الإثنين، ليسجل أدنى مستوى في 3 أسابيع، مع ارتفاع العملة الأمريكية.

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