توضيح جديد من وزارة النقل حول الربط السككي: لا يوجد قرار سياسي

2021/03/29 | 21:14 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

قالت وزارة النقل/ الشركة العامة للسكك والحديد، إن مشروع الربط السككي مع دول الجوار يحتاج إلى قرار سياسي تنفيذي، لافتة إلى أنه لا يوجد لغاية الآن أي قرار نهائي.

وأوضح مدير عام الشركة جواد الحسني في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، أن "مشروع الربط السككي مع دول الجوار ما زال قيد المشاورات والتفاوض، على كيفية تنفيذ مشروع البصرة – شلامجة باتجاه إيران ومشروع ربيعة – فيشخابور باتجاه تركيا".

وأضاف، أنه "لا توجد صعوبات من الناحية الفنية، ولكن هناك معوقات من نواحٍ أخرى، لكون الموضوع سياديًا ويحتاج إلى قرار سياسي تنفيذي"، مبينًا أنه "لغاية الآن لا يوجد قرار نهائي في كيفية الربط مع دول الجوار".

وأشار إلى أن "الحكومة ماضية باتجاه الربط السككي مع دول الجوار"، مؤكدًا أن "جميع دول الجوار متعاونة في موضوع الربط السككي".

وبيّن أن "الربط السككي أصبح منظومة دولية وليس محلية، إذ أن أغلب دول المنطقة لديها شبكات دولية باستثناء العراق الذي ما زال خارج الشبكة السككية العالمية"، لافتًا إلى أن "الربط السككي مع دول الجوار فيه فوائد اقتصادية كبيرة للبلد من ناحية التبادلات التجارية لا سيما مع إيران وتركيا إذ تقدر الإيرادات بنسبة 30% من حجم التبادلات التجارية مع هذه الدول".

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