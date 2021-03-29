جريمة غامضة في بغداد.. هددهم بكشفهم فقتلوه!

2021/03/29 | 21:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت مفارز مكافحة اجرام بغداد، الاثنين، اعتقال متهمين بقتل احد الاشخاص الذين كان يهددهم بكشف سرقاتهم السابقة.

وقالت مكافحة إجرام بغداد في بيان اليوم، (29 آذار 2021)، انها "تمكنت من الكشف عن حادث قتل غامض حصل في إحدى الدور ضمن مشروع هياكل العمارات السكنية شرق بغداد، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل والانتقال الى محل الحادث".

وأضاف البيان، انه "وبعد التحري وجمع المعلومات وخلال مدة وجيزة تم الوصول الى الجناة والقبض عليهم وبعد التعمق بالتحقيق مع المتهمين ومواجهتهم بالادلة، اعترفوا صراحة بارتكابهم حادث القتل للمجنى عليه بدافع الاستمرار بسرقة المشروع بعد الخلاص من المجنى عليه، وكذلك التخلص من مقاطع الفيديو المصورة لديه لاعمال سرقاتهم والذي كان يهددهم بها لمنعهم من السرقات".

وأوضح انه "تم تصديق اقوال المتهمين بالاعتراف قضائيا، وقرر قاضي التحقيق المختص توقيفهم وفق المادة 406 ق.ع لينالوا جزاءهم العادل".

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