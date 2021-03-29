الموازنة تتجاوز الأصعب.. نائب يتوقع موعد التصويت ويؤكد: وصلنا مرحلة التفاهمات الأخيرة

2021/03/29 | 21:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

تحدث عضو اللجنة المالية النيابية، محمد الشبكي، اليوم الإثنين، عن انفراجة في ملف تمرير الموازنة المالية للبلاد لسنة 2021، وفيما أشار إلى أن الكتل السياسية وصلت إلى مراحل التفاهمات الأخيرة، توقع موعداً للتصويت على إقرار الموازنة.

وقال محمد الشبكي، في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، إنه "حدث اتفاق على نص المادة 11 الخاصة بحصة كردستان بين القوى السياسية، وينص على أن ما زاد عن تصدير 460 ألف برميل يومياً مع استبعاد كلف الانتاج والنقل والتشغيل والاستهلاك الداخلي ونسبة الدولار وما زاد من قيمة النفط المنتج يذهب للحكومة الاتحادية".

وأضاف الشبكي، أنه "جرى الاتفاق أيضا على طريقة للتسوية المالية من 2004-2020، فيما تم تثبيت ضرورة التزام كردستان بتسديد ما عليها من التزامات شهرياً على ان تقوم الحكومة بتسليم حقوق الإقليم شهرياً".

وأكمل، أنه "تم الاتفاق على تسليم نصف قيمة واردات المنافذ الحدودية وبقية العائدات غير النفطية شهرياً لوزارة المالية العراقية".

وأشار عضو اللجنة المالية النيابية، إلى أن "الحوارات اقتربت من التفاهمات وحلت مشكلة القروض الخارجية بعد اعتراض كتل على ان تتم متابعة القروض من قبل وزارة المالية وإلغاء الاعتراض على نص القروض وحصلت مرونة".

وأكد الشبكي: "عبرنا مرحلة الاتفاقات والتوافقات إلى مرحلة التفاهمات الأخيرة، وقطعنا شوطاً كبيراً، وقد تكون الموازنة جاهزة للتصويت خلال أيام"، مرجحا التصويت على الموازنة "قبل نهاية الأسبوع الحالي".

وبين محمد الشبكي، أن "الموازنة تضمنت المخصصات المالية لجميع العقود والأجور والمشمولين بقرار 315 والمحاضرين، في نسختها النهائية".

وكان من المفترض أن يعقد مجلس النواب جلسته المخصصة للتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، يوم أمس الأحد، إلا أن الخلافات المتواصلة بين الكتل السياسية دفعتها إلى التأجيل ومغادرة النواب قاعة البرلمان.

وأفاد مصدر برلماني داخل مجلس النواب، بأن رئاسة البرلمان أبلغت النواب رسمياً بتأجيل جلسة التصويت على الموازنة دون تحديد موعد محدد، وذلك بعد إخفاق الحوارات والمفاوضات على الفقرات الخلافية بينها سعر الصرف.

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