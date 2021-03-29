عضو بالصحة النيابية يؤكد تسجيل اصابات لدى الكوادر التدريسية والطلاب بـ كورونا

2021/03/29 | 21:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية جواد الموسوي، اليوم الاثنين، تسجيل اصابات لدى الكوادر التدريسية والطلاب بفيروس كرونا، محملا وزارة التربية مسؤولة عدم تطبيق التباعد الوقائي بين الطلاب.

وقال الموسوي في بيان صحفي، إن “ما نشر من قبل وزارة التربية بشان عدم تسجيل اصابات لدى الكوادر التدريسية والطلاب فيروس كورونا غير صحيح”.

وأضاف الموسوي، إن “التقارير الطبية تؤكد تسجيل العشرات من الاصابات لدى الكوادر التدريسية والطلاب بفيروس كورنا اثناء امتحانات نصف السنة”، مبينا إن “وزارة التربية تتحمل مسؤولة عدم تطبيق التباعد الوقائي بين الطلاب اثناء فترة الامتحانات”.

وحذر الموسوي من “ارتفاع معدل الاصابات خلال الايام المقبلة، بعد تسجيل اصابات لدى طلاب المدارس”.

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