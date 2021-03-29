على وجعٍ ،،،،،، - منصور الريكان

2021/03/29 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منصور_الريكان على وجعٍ أستعير خطايا سحنة العابرينْولي أساطير اتعابهمْ وأمشي على المهل موقناً بأن الرزايا تمر عليَّ كما الريح مصلوبة بالهجيرْوأعبر الساحة التي امتلأت بالفقراء والباعة والمتسولينْ أرى يافطات الشهداء مع وجوه الساسة الغادرينْوأرسم شارة وأرى وجعي ينتشرْأنا برغم امتعاضي حذرْأقود خلاصي من الاخوة الحاضرينْلعمال مسطر يضم صبية وشيوخ يريدون من فخامة أصحاب السيارات الفارهةالع ......





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