التحضير - صفحات مضيئة من انتفاضة أربيل في 6 آذار 1991 - دلشاد خدر

2021/03/29 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#دلشاد_خدر الجزء الثالث هنا بودي أن أتحدث عن حقيقة ما، وأنا في المدينة كان لي باع ودور نشط في الإدارة والتنظيم الى حد كنت على دراية بكل ما يدور حولي من التحركات داخل المدينة وكنت أعرف عن كثب تحركات الأشخاص من أطراف أخرى.



وبعد الأنفال والى يوم الانتفاضة أحسست وتيقنت بأنه عدا تنظيمات حزبنا وتنظيمات ره وتى كومونيست (التيار الشيوعي) لم يكن هناك تنظيمات فاعلة أخرى في المدينة وهذا لا يعني بأن الأطراف ......





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