الأمن الوطني يعتقل مسؤولاً بذي قار

2021/03/29 | 21:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أقدمت قوة من جهاز الأمن الوطني، اليوم الإثنين، على اعتقال مسؤول بتهمة الرشوة في محافظة ذي قار.وقال مصدر في جهاز الأمن لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “واجباً أمنياً مشتركا، مع جهاز […]

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