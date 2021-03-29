2021/03/29 | 21:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لتوفير الخضروات على مدار العام.. قضاء بدهوك يلجأ للبيوت البلاستيكية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/29 | 21:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لتوفير الخضروات على مدار العام.. قضاء بدهوك يلجأ للبيوت البلاستيكية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لتوفير الخضروات على مدار العام.. قضاء بدهوك يلجأ للبيوت البلاستيكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).