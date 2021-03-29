البتكوين عربيا.. بنوك مركزية تحذر وخبراء يعتبرون المواجهة

2021/03/29 | 21:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مصر كرر البنك المركزي تحذيره من التعامل بعملة البتكوين، واعتبرها محظورة في البلاد، لأنها لا تخضع للرقابة وتقلباتها خطيرة.

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