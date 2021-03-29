2021/03/29 | 21:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحكم الهولندي داني ماكيلي، أنه اعتذر لمنتخب البرتغال لكرة القدم، ومديره الفني فرناندو سانتوس، لعدم احتسابه هدف قائده كريستيانو رونالدو، في الوقت القاتل من مباراته أمام صربيا.

وقال ماكيلي في تصريحاته لصحيفة "أبولا" البرتغالية: "وفقا لسياسة الفيفا، كل ما يمكنني قوله هو أنني اعتذرت لفرناندو سانتوس المدير الفني، والمنتخب البرتغالي عما حدث".

وأضاف الحكم الهولندي: "كطاقم تحكيم، نعمل دائما وبجد لاتخاذ قرارات جيدة، عندما تحدث حالات مثل هذه، فإنها لا ترضينا على الإطلاق".

ولم يحتسب ماكيلي، البالغ من العمر 38 عاما، هدفا صحيحا لا غبار عليه لرونالدو، هداف يوفنتوس ومنتخب بلاده، في الثواني الأخيرة من مباراة صربيا والبرتغال (2-2)، وذلك ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، بداعي عدم تجاوز الكرة خط المرمى، ما تسبب في حالة غضب عارمة للهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي برصيد 102 هدفين.

PUKmedia وكالات

‌

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد إلغاء هدف رونالدو..الحكم يعتذر) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد إلغاء هدف رونالدو..الحكم يعتذر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).