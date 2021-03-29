2021/03/29 | 21:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | مجلس القضاء الأعلى يعلن اكتمال تشكيل المحكمة الاتحادية العليا ويرفع الأسماء الى رئيس الجمهورية لاصدار مرسوم تعيينهم

القضاء الاعلى: القاضي جاسم محمد عبود رئيسا للمحكمة العليا والقاضي سمير عباس نائبا له

القضاء الاعلى: اختيار القضاة “غالب عامر وحيدر جابر وحيدر علي نوري” أعضاء اصلاء في المحكمة الاتحادية

مجلس القضاء الاعلى: اختيار القضاة “خلف احمد وأيوب عباس وعبد الرحمن سليمان وجاسم جزاء” أعضاء اصلاء في المحكمة الاتحادية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | مجلس القضاء الأعلى يعلن اكتمال تشكيل المحكمة الاتحادية العليا ويرفع الأسماء الى رئيس الجمهورية لاصدار مرسوم تعيينهم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | مجلس القضاء الأعلى يعلن اكتمال تشكيل المحكمة الاتحادية العليا ويرفع الأسماء الى رئيس الجمهورية لاصدار مرسوم تعيينهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).