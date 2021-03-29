الهيأة التطبيعية تعلّق بعد اعتذار قطر عن استضافة خليجي 25

2021/03/29 | 21:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن رئيس الهيأة التطبيعية لاتحاد كرة القدم اياد بنيان، اليوم الاثنين، أن قطر لم تتنازل عن استضافة خليجي 25 لصالح العراق فقط، بل قدمت اعتذار رسميا بذلك كونهم دولة بديلة عن العراق في استضافة البطولة.وأوضح بنيان في تصريح خاص للوكالة الرسمية، أن “قطر أرسلت رسالة آخرى نصت على أن الجماهير العراقية تتطلع بشغف […]

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