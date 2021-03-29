الدولار الأمريكي يصعد عالمياً لأعلى مستوى منذ نوفمبر

2021/03/29 | 21:44 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي عالمياً خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

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