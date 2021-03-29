العراق يوقع اتفاقية مع شركة توتال الفرنسية للطاقة.. هذه تفاصيلها

2021/03/29 | 21:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلنت وزارة النفط، الاثنين، توقيع اتفاقية مبادئ مع شركة توتال الفرنسية لتنفيذ اربعة مشاريع ابرزها معالجة الغاز المصاحب، فيما اكد الوزير احسان عبد الجبار ان هذه الاتفاقية ستعرض على مجلس الوزراء للمصادقة عليها.

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