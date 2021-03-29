قوة من بغداد تعتقل مسؤولا في ذي قار

2021/03/29 | 21:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مصدر أمني، الاثنين، باعتقال أحد مدراء الدوائر الحكومية في ذي قار متلبسا بالرشوة.

وقال المصدر لموقع NRT اليوم، (29 آذار 2021)، ان "قوة من الامن الوطني في بغداد تابعة لمكتب محافظ ذي قار اعتقلت احد مدراء الدوائر الحكومية".

وأوضح المصدر الذي تحدث شريطة عدم الافصاح عن هويته، ان المتهم "كان جالسا في احد المطاعم داخل المدينة، وتم ضبطه متلبسا برشوة مبلغ مالي كبير فضلا عن اوراق خاصة"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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