التجارة تكشف عن جملة إجراءات للحد من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية

2021/03/29 | 21:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نظمت دائرة الرقابة المالية والتجارية في وزارة التجارة مع فرق الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية فرقا مشتركة للتدقيق في أسعار السوق المحلية وزيارة المحال التجارية في عموم محافظات البلاد.وذكرت الوزارة، في بيان نقله الناطق الرسمي لها، أن “الفرق الرقابية التابعة لدائرة الرقابة المالية والتجارية في الوزارة بالتنسيق مع دائرة الجريمة المنظمة في وزارة […]

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