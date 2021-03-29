أول تعليق من درجال بعد تنازل قطر عن إقامة خليجي 25 لصالح العراق

2021/03/29 | 21:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أدلى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الإثنين، بأول تعليق بعد تنازل قطر عن إقامة خليجي 25 لصالح العراق.

وقدم درجال، بحسب بيان للوزارة، "أسمى آيات الشكر وبالغ التقدير والامتنان للإتحاد القطري لكرة القدم ورئيسه سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، للموقف المشرف الذي قدمه الإتحاد القطري الشقيق رسميا الى الأمين العام لإتحاد كاس الخليج العربي بكرة القدم السيد جاسم الرميحي والمتضمن دعم قطر لحق العراق في استضافة النسخة 25 من البطولة الجماهيرية، التي يتطلع لها جمهور العراق بفارغ الصبر" وفقاً لنص البيان.

وأضاف درجال أن "الاشقاء في دولة قطر محط فخر وتقدير جماهير وشعب العراق ويسجلون السبق كما هو معهود عنهم بـ كلِ همةٍ واقدامٍ وعمل مشرف يَعزُ العرب في مختلف الميادين".

ونُثمنُ "موقفهم الداعم لإستضافة البصرة خليجي 25، الذي يؤكد عمق، ووثاقة العلاقات الأخويّة التي تربط بين بلدينًا وشعبينًا".

وختم الوزير درجال بالقول: "واثقون أن مواقف الاشقاء في دول الخليج ستكون كموقف دولة قطر لدعم حق العراق في إستضافة البطولة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم العراقي، الموافقة رسميا على استضافة العراق لبطولة خليجي 25.

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