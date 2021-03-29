الكشف عن تفاصيل اعتقال مسلح قتل شخص وامرأة وسط بغداد

2021/03/29 | 21:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت قيادة شرطة بغداد، اليوم الاثنين، تفاصيل اعتقال مسلح قتل شخص وامرأة وسط بغداد.

وقالت القيادة في بيان صحفي، إن “مركز شرطة باب الشيخ التابع لقيادة شرطة بغداد استخبر بوجود حادث اطلاق نار وقتل ضحيتين اثنين اخ واخته من قبل احد أقاربهم بسبب خلافات عائلية”.

وأضافت القيادة،أنه “فور سماع البلاغ تم تطويق منطقة الحادث ومطاردة القاتل والذي نفذ جريمته بواسطة سلاح كلاشنكوف حيث تم مطاردته ضمن الازقة والشوارع وتم القبض عليه داخل احد الازقة وتم ضبط سلاح الجريمة بحوزته تم اصطحابه الى مركز الشرطة وتدوين اقواله وإفادة الشهود واعترف صراحة بقيامه بالجريمة”.

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