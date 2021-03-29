النزاهة: 44 دائرة تسجيل عقاري تستحصل الرشاوى ونسب تعاطيها ما بين 1 و70%

2021/03/29 | 22:00 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت بإحالة المتسببين بتعطيل أجهزة مكننة التصرفات العقارية الى التحقيق بغداد-الصباح الجديد طالبت هيئة النزاهـة امس الاثنين بتنفيذ مشروع البطاقة العقاريَّة وأتمتة ملفَّات التسجيل العقاريّ، وفيما تساءلت عن مصير أجهزة تم نصبها في مديرية التسجيل العقاري لمكننة التصرفات العقارية، دعت الى احالة المقصرين المتسببن في توقف مشروع المكننة الى التحقيق، كاشفة أسماء دوائر التسجيل العقاري ...

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