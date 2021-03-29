اليانز للتأمين: غلق قناة السويس يخفض 10 مليارات دولار من التجارة العالمية كل اسبوع

2021/03/29 | 22:00 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما بعد تعويم “إيفر غيفن”..الصباح الجديد ــ متابعة بالرغم من ان أزمة السفينة العالقة في قناة السويس في طريقها الى الحل، إلا أن المسؤولين التنفيذيين في مجال النقل البحري يرون أن تراكم السفن التي تنتظر المرور عبر القناة سيستمر لعدة أيام، وقد تؤدي عمليات تحويل البضائع إلى إحداث فوضى في حركة المرور في الموانئ ...

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