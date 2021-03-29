نواب: قوى سياسية لا تريد إقرار الموازنة للعام الحالي وتركيا وايران دخلتا على الخط

2021/03/29 | 22:00 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوردوا انها اخذت بعدا سياسيا واقليما السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب هوشيار عبد الله، ان مسألة الاتفاق بين بغداد واربيل اخذت بعدا سياسي واقليماً وهي لا تقتصر على تسليم النفط او اقيامه الى الحكومة الاتحادية.اضاف عبد الله في تصريح، ان ايران وتركيا دخلتا على الخط ...

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