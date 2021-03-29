شرطة بغداد تكشف تفاصيل اعتقال مسلح قتل شخصاً وامرأة

2021/03/29 | 22:06 - المصدر: السومرية نيوز

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كشفت قيادة شرطة بغداد، الاثنين، تفاصيل اعتقال مسلح قتل شخص وامرأة وسط بغداد.

وقالت الشرطة في بيان، إن "مركز شرطة باب الشيخ التابع لقيادة شرطة بغداد استخبر بوجود حادث اطلاق نار وقتل ضحيتين اثنين اخ واخته من قبل احد أقاربهم بسبب خلافات عائلية".وأضاف البيان أنه "فور سماع البلاغ تم تطويق منطقة الحادث ومطاردة القاتل والذي نفذ جريمته بواسطة سلاح كلاشنكوف حيث تم مطاردته ضمن الازقة والشوارع وتم القبض عليه داخل احد الازقة وتم ضبط سلاح الجريمة بحوزته تم اصطحابه الى مركز الشرطة وتدوين اقواله وإفادة الشهود واعترف صراحة بقيامه بالجريمة".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الاثنين، باعتقال مسلح قتل رجلاً وامرأة وسط بغداد.

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