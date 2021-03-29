لجنة خليجية تصل البصرة تمهيدا لاستضافة خليجي 25

2021/03/29 | 22:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شكر الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاثنين، رؤساء الاتحادات الخليجية على خطواتهم الجادة في إسناد ملف البصرة.

وقال الاتحاد في بيان اليوم، (29 آذار 2021)، ان "رئيس الهيأة التطبيعية (إياد بنيان) يتقدم بوافر الاحترام وعظيم الامتنان إلى رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، ووزير الشباب والرياضة عدنان درجال، لجهودهما المبذولة وسعيهما الحثيث في إنجاز متطلبات ملف خليجي 25".

وأضاف البيان، "ويشكر رئيس التطبيعية رؤساء الاتحادات الخليجية على التعامل الأخوي، وخطواتهم الجادة في تحقيق الهدف المنشود وبالخصوص الاتحاد القطري على موقفه النبيل من إسناد ملف البصرة".

وتابع انه "ويتطلع رئيس التطبيعية (إياد بنيان) إلى التعاون الواسع بين الجهات الحكومية والمحلية والمؤسسات الرياضية لإظهار خليجي ٢٥ بالمظهر اللائق الذي يتناسب وأهمية البطولة لدى شعوب المنطقة، والسعي إلى أن تكون من أفضل البطولات الخليجية بتكاتف الجميع".

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