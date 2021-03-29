نائب يُحدد أسباب عدم جمع 165 صوتاً لضمان الأغلبية وتمرير الموازنة - عاجل

2021/03/29 | 22:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

كشف عضو تحالف سائرون، النائب رعد المكصوصي، اليوم الاثنين، عن أسباب تعذر جمع أصوات 165 نائبا للتصويت على تمرير موازنة 2021 داخل البرلمان.

وقال رعد المكصوصي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "كثرة الملفات والمطالب المختلف عليها بين القوى النيابية احدثت تشض في المواقف داخل القوى الشيعية التي تملك الأغلبية"، لافتا الى إن "هناك قوى رهنت دخولها الى قاعة المجلس بخفض سعر صرف الدولار".

وأضاف المكصوصي، أن "سعر الصرف من صلاحيات الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي من الناحية القانونية"، مشيرا الى ان "الفقرة 11 من الموازنة المتعلقة باستحقاقات اقليم كردستان، تم الاتفاق عليها، لكن هناك قوى تسعى إلى الحصول على مكاسب مالية أكبر من خلال طرح مطالب أُخرى".

وعن مدى إمكانية جمع اصوات 165 نائبا للتصويت على الموازنة، قال المكصوصي: "لا يمكن جمع اصوات 165 نائب لتمرير الموازنة بسبب كثرة الملفات والمطاليب، فضلا عن تشظي الاصوات".

وتابع، إن "اعضاء كتلة سائرون، بقوا لساعات متاخرة في ليلة امس من أجل اقرار الموازنة، لكن هناك قوى كانت تعمل من أجل فقرات وملفات تخدم من خلالها مصالحها بشكل مباشر، وتحقيق مكاسب مالية".

وكان من المفترض أن يعقد مجلس النواب جلسته المخصصة للتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، يوم أمس الأحد، إلا أن الخلافات المتواصلة بين الكتل السياسية دفعتها إلى التأجيل ومغادرة النواب قاعة البرلمان.

وأفاد مصدر برلماني داخل مجلس النواب، بأن رئاسة البرلمان أبلغت النواب رسمياً بتأجيل جلسة التصويت على الموازنة دون تحديد موعد محدد، وذلك بعد إخفاق الحوارات والمفاوضات على الفقرات الخلافية بينها سعر الصرف.

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