ثاني حالة انتحار في ديالى خلال 24 ساعة.. فتاة تفتح النار على نفسها في ناحية هبهب

2021/03/29 | 22:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الإثنين، بانتحار فتاة بإطلاق النار على نفسها في منطقة تابعة لناحية هبهب شمال غرب قضاء بعقوبة.وقال المصدر في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "فتاة اطلقت النار على نفسها بمسدس في منطقة تابعة لناحية هبهب 20 كم شمال غرب بعقوبة".وأضاف أن "حالة الانتحار هذه هي الثانية والتي سبقتها كانت لجندي في القوات الأمنية أيضا فتح النار على نفسه في ناحية بهرز 10 كم جنوب قضاء بعقوبة".

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