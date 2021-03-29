استقالة الحكومة السلوفاكية لتجاوز ازمة شراء لقاح “سبوتنيك V”

2021/03/29 | 22:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير المالية السلوفاكي إدوارد هيغر أن الحكومة الحالية برئاسة إيغور ماتوفيتش ستعلن استقالتها يوم الثلاثاء، وأن رئيسة البلاد زوزانا تشابوتوفا كلفته بتشكيل حكومة جديدة.

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها هيغر بعد لقاء أجراه مع تشابوتوفا اليوم الاثنين، وأطلع رئيسة الدولة خلاله على اتفاق تم التوصل إليه بين أحزاب الائتلاف الحكومي حول تسوية الأزمة السياسية التي تفاقمت بعد حصول سلوفاكيا على كمية من لقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لكورونا.

وكان رئيس الوزراء إيغور ماتوفيتش قد بادر إلى إقرار شراء اللقاح الروسي، واتهمه حزبا “من أجل الناس” الليبرالي المحافظ، و”الحرية والتضامن” بشراء “سبوتنيك V” دون موافقة مجلس الوزراء وطالبا باستقالته، فيما أعربت الرئيسة تشابوتوفا هي الأخرى عن عدم رضاها عن شراء اللقاح الروسي.

وأمس الأحد أعلن ماتوفيتش أنه قرر شغل منصب وزير المالية عوضا عن هيغر الذي سيتولى رئاسة الحكومة الجديدة، ووجدت جميع أحزاب الائتلاف هذا الحل مناسبا لإنهاء الأزمة.

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