توجيه من المرور بشأن لوحات تسجيل المركبات

2021/03/29 | 22:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، أصحاب المركبات إلى مراجعة مجمعات التسجيل لتسلم لوحات مركباتهم.وقال مدير المرور العام اللواء الحقوقي (طارق اسماعيل حسين) في بيان: “ندعو اصحاب المركبات الذين لم يراجعوا لتسلم لوحات مركباتهم الى مراجعة مجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات لتسلم اللوحات وتثبيتها“.وأضاف، أنه “تم طباعة جميع لوحات التسجيل“.

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