بايدن: نستهدف تطعيم 90% من الأمريكيين بلقاح كورونا بحلول 19أبريل

2021/03/29 | 22:32 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن 90 بالمائة من البالغين في الولايات المتحدة سيكونون مؤهلين لتلقي لقاح كورونا بحلول 19 أبريل/نيسان المقبل.

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