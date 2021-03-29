سعر البلاديوم يهبط 5% مع توقعات ارتفاع المعروض

2021/03/29 | 22:32 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع سعر معدن البلاديوم بأكثر من 5 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، مع توقعات زيادة الإمدادات.

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