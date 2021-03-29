الدولة الجهولة تقمع الاساتذة - التيتي الحبيب

2021/03/29 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيتي_الحبيب جهل الدولة فاق الحدود حتى اصبحت جهولة.



كل مسيرات او وقفات الاساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد تواجه بعنف اجرامي اسفر عن شهداء ومعطوبين وعن معتقلين.جندت الدولة كل اجهزتها لقمع احتجاجات هذه الفئة من رجال ونساء التعليم كما حصل خلال يومي 16 و17 مارس 2021.



زادت في نسبة الشطط بشنها حملة منع الفنادق من استقبال الاساتذة والأستاذات.نفس التعامل القمعي تمارسه مختلف اجهزة الدولة ......





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