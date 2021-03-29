واشنطن توضح أولويتها في مراجعة تقرير منظمة الصحة العالمية حول أصل كورونا

2021/03/29 | 22:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أن مجموعة كبيرة من الخبراء الأميركيين سيراجعون على نطاق واسع تقرير منظمة الصحة العالمية حول أصل فيروس كورونا المستجد، مع التركيز على ضمان أن يكون التحقيق مستقلا وسليما من الناحية الفنية

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