الصحة: نسبة الاصابات بكورونا اكبر بكثير من المعلن

2021/03/29 | 22:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، من مخاطر زيادة نسبة الاصابات بفايروس كورونا واهمال المواطنين للاجراءات الوقائية.

وقال الدكتور رهيل فريدون وكيل وزارة الصحة خلال تصريح خاص لـPUKmedia: سيعقد مجلس وزارة الصحة اجتماعا لمناقشة الاوضاع الصحية وسبل مواجهة انتشار فايروس كورونا وخاصة بعد ازدياد نسبة الاصابات بشكل كبير.

واضاف: كما ستعقد اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا في اقليم كوردستان، يوم غد الثلاثاء اجتماعا لمناقشة التقرير الذي ستقدمه وزارة الصحة حول الموقف الوبائي وستتخذ اللجنة القرارات المناسبة.

واضاف: ان نسبة الاصابات بفايروس كورونا في ارتفاع مستمر ويجب تشديد الاجراءات الوقائية واتباع نظام الحماية الذاتية، وقال: يجب علينا تشديد الاجراءات بشكل تدريجي وليس بشكل سريع ومفاجئ.

واشار الى ان الاستعدادت الجارية في القطاع الصحي لمواجهة فايروس كورونا افضل من العام الماضي ووزارة الصحة تستطيع تخصيص مستشفيات اخرى اذا زاد عدد المصابين بشكل كبير.

وقال وكيل وزارة الصحة: ان الارقام اليومية المعلنة لعدد الاصابات بفايروس كورونا تشمل المراكز الصحية الحكومية فقط، وهناك مصابين يراجعون المستشفيات والمختبرات الاهلية وقسم منهم اصلا لايراجع اي مستشفى او مختبر بل يبقى في البيت، لذا نحن نعتقد بان اعداد الاصابات اكبر بكثير من المعلن.

PUKmedia خاص

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