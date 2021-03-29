2021/03/29 | 22:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الأحد، عن تنسيق مع وزارتي المالية والإسكان، بما يخص المدن السكنية في محافظات واسط والنجف، والبصرة والأنبار.وقال عضو اللجنة عباس يابر، في حديث خاص لـ”المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تنسيق يخص المدن السكنية في 4 محافظات..



الخدمات النيابية تفصّل المركز الخبري الوطني.

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