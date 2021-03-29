2021/03/29 | 22:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كشفت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، عن حصيلة متلقي لقاح "استرازينيكا" خلال الأيام الثلاثة الماضية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (29 آذار 2021)، إن "العدد الذي تم تلقيحه خلال الأيام الثلاثة من لقاح استرازنيكا بلغ 26727 مواطناً".

للمزيد: رسالة من مدير صحة الرصافة بعد ’ضعف’ الإقبال على تلقي جرعات اللقاح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية تعلن حصيلة متلقي جرعات ’أسترازينكا’ المضادة لكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية تعلن حصيلة متلقي جرعات ’أسترازينكا’ المضادة لكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).