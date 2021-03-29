الصحة تحصي عدد المتلقين لقاح كورونا خلال ثلاثة أيام

2021/03/29 | 22:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاحصت وزارة الصحة والبيئة، عدد المتلقين لقاح فيروس كورونا خلال الايام الثلاثة الماضية.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، ان "العدد الذي تم تلقيحه خلال الايام الثلاثة من لقاح استرازنيكا 26727 مواطنا".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي لكورونا، وعدد المتطعمين باللقاح لهذا اليوم.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "سجلت 5837 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 4500 حالة للشفاء". وأضاف، أن "حالات الوفاة بكورونا بلغت 37 حالة في عموم محافظات البلاد"، مبينا أنه "تم تلقي 10470 مواطنا للقاح كورونا في عموم البلاد بيوم واحد".

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