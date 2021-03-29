حكم قضائي بحق مسؤول عراقي هارب منذ سنوات!

2021/03/29 | 22:50 - المصدر: NRT عربية

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قررت جنايات واسط، الاثنين، حبس مدير بلدية أسبق لمدة 3 سنوات لاضراره بمبلغ مقداره 6 مليار دينار.

وقال مصدر في الجنايات لـNRT اليوم، (29 آذار 2021)، انها "اصدرت قرارا بالحبس لمدة 3 سنوات بحق مدير بلدية الكوت الأسبق (سيف درع دهش) لتسببه باضرار مبلغ مقداره 6 مليار دينار".

وأشار المصدر الذي تحدث شريطة عدم الافصاح عن هويته ان "المتهم يقيم في تركيا منذ سنوات".

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