2021/03/29 | 22:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صورة ارشيفية

فوتو:

منذ 25 دقیقة

4039 مشاهدة

أعلنت السلطات الامنية، الاثنين، مقتل منتسب في الشرطة الاتحادية واصابة 4 اخرين بهجوم لداعش في كركوك.

وقال ضابط استخبارات الفرقة الخامسة شرطة اتحادية العقيد عباس البياتي لـNRT اليوم، (29 آذار 2021)، ان "الهجوم الذي استهدف الفوج 3 لواء 20 الفرقة الخامسة شرطة اتحادية في منطقة عرب كوي التابعة لقضاء داقوق بكركوك ادى الى مقتل منتسب واصابة 4 آخرين".

وأوضح البياتي، ان "المجموعة المهاجمة لاذت بالفرار نحو جبال حمرين غربا".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. مقتل واصابة 5 منتسبين في هجوم لداعش) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. مقتل واصابة 5 منتسبين في هجوم لداعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).